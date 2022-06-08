الرياضة
آسفي يواجه الوداد بالبيضاء
الفريق فاز على برشيد واستعاد أبرز لاعبيه يخوض أولمبيك آسفي مباراة ودية أمام متصدر الترتيب الوداد، بعد غد (الجمعة)، استعدادا لمواجهة مضيفه المغرب الفاسي ضمن الدورة 25 من بطولة القسم الأول. وقال مصدر مسؤول ل «الصباح» إن المدربين طارق مصطفى ووليد الركراكي اتفقا على إجراء هذه المباراة بالبيضاء، ويرجح أنأكمل القراءة »
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