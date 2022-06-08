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الرياضة

الموت يخطف نجما جديديا

منذ 21 ثانية
توفي مصطفى فخر الدين، اللاعب السابق للدفاع الحسني الجديدي، أول أمس (الاثنين)، عن عمر ناهز 77 سنة. ولعب الراحل إلى جانب العديد من اللاعبين البارزين في تاريخ الدفاع، أمثال عبد الوهاب لعديسي ومحمد الريفي وبن امحمد العبدي ومحمد معاوية (الصمام) وشقيقه سي خليفة والهداف محمد الشطايني وعبد اللطيف محسن (إسبانيا)أكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية


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