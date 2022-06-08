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الصباح الفني

دياب‭ ‬تلتحق‭ ‬بمغني‭ “‬الدارجة‭”‬

منذ 30 ثانية
انضمت‭ ‬الفنانة‭ ‬مايا‭ ‬دياب،‭ ‬لقائمة‭ ‬الفنانين‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬اختاروا‭ ‬الغناء‭ ‬باللهجة‭ ‬المغربية،‭ ‬وطرح‭ ‬أغنية‭ ‬بالدارجة‭.‬ وأعلنت‭ ‬دياب‭ ‬خوض‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الفنية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها،‭ ‬ولأول‭ ‬مرة،‭ ‬تستعد‭ ‬لطرح‭ ‬أغنية‭ ‬باللهجة‭ ‬المغربية‭.‬ وحسب‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬دياب‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬البرامج‭ ‬الحوارية،‭ ‬أنها‭ ‬بصدد‭ ‬التحضير‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية،‭ ‬لطرحها‭ ‬في‭ ‬الصيف،‭أكمل القراءة »


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