الصباح الفني
دياب تلتحق بمغني “الدارجة”
انضمت الفنانة مايا دياب، لقائمة الفنانين العرب الذين اختاروا الغناء باللهجة المغربية، وطرح أغنية بالدارجة. وأعلنت دياب خوض تجربة جديدة في مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها، ولأول مرة، تستعد لطرح أغنية باللهجة المغربية. وحسب ما أكدته دياب في أحد البرامج الحوارية، أنها بصدد التحضير لمجموعة من الأعمال الفنية، لطرحها في الصيف،أكمل القراءة »
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