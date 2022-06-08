الرياضة
لازاري… صعود من رحم المعاناة
المدرب قال إن الفريق يعاني أزمة خانقة والرئيس أكد أنه لم يعد قادرا على التسول توج حسنية لازاري الوجدي، بلقب بطولة القسم الوطني الأول هواة، بعد فوزه على أمل تزنيت بملعب العبدي بالجديدة بالضربات الترجيحية (3-5)، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل هدف لمثله. وحقق حسنية لازاري الصعود إلى القسم الوطنيأكمل القراءة »
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