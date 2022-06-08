الصباح الفني
ديو يجمع “الديفا” وشاكر
يجري حاليا التحضير لديو غنائي سيجمع الديفا سميرة سعيد والفنان المصري هاني شاكر، الذي أعلن عنه دون الكشف عن تفاصيله. واكتفى الفنان هاني شاكر، الذي حل ضيفا على أحد البرامج التلفزيونية المصرية بالقول إن تعاونا فنيا سيجمعه بالفنانة سميرة سعيد وإنه سيتم طرح العمل قريبا، دون الكشف عن موضوع الأغنيةأكمل القراءة »
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