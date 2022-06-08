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الصباح الفني

ديو‭ ‬يجمع‭ “‬الديفا‭” ‬وشاكر

منذ 26 ثانية
سميرة سعيد في إطلالتها الجديدة (خاص)
يجري‭ ‬حاليا‭ ‬التحضير‭ ‬لديو‭ ‬غنائي‭ ‬سيجمع‭ ‬الديفا‭ ‬سميرة‭ ‬سعيد‭ ‬والفنان‭ ‬المصري‭ ‬هاني‭ ‬شاكر،‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬عنه‭ ‬دون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيله‭.‬ واكتفى‭ ‬الفنان‭ ‬هاني‭ ‬شاكر،‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬البرامج‭ ‬التلفزيونية‭ ‬المصرية‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬تعاونا‭ ‬فنيا‭ ‬سيجمعه‭ ‬بالفنانة‭ ‬سميرة‭ ‬سعيد‭ ‬وإنه‭ ‬سيتم‭ ‬طرح‭ ‬العمل‭ ‬قريبا،‭ ‬دون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬موضوع‭ ‬الأغنية‭أكمل القراءة »


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منذ 26 ثانية


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