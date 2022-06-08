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الرياضة

طريق الرئاسة معبدة للبدراوي

منذ 5 دقائق
قال إنه يفكر في الانتدابات واليوم آخر أجل لتقديم الترشيحات تتجه انتخابات الرجاء الرياضي إلى الانعقاد في 16 يونيو الجاري، بمرشح وحيد للرئاسة، بعدما عبر جل المنخرطين عن دعمهم لعزيز البدراوي، فيما تراجع آخرون عن دعم مرشحين كانوا ينوون تقديم ترشيحاتهم، على غرار رضوان الرامي. ويعتبر اليوم (الأربعاء)، آخر أجلأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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