وطنية
السكوري: البنوك رفضت تمويل مقاولتي الصغيرة
قال يونس السكوري، وزير الشغل والإدماج المهني، إن البنوك رفضت تمويل مقاولته الصغيرة، قبل استوزاره، مؤكدا ضعف سقف تمويل هذا النوع من المقاولات لاعتبارات كثيرة. وأوضح الوزير، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس النواب، مساء أول أمس( الاثنين)، أن الحكومة تعي جيدا صعوبة تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل 94 فيأكمل القراءة »
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