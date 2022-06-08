الصباح الفني
قالوا
أحرار كتبت الممثلة لطيفة أحرار على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “لا تقبل بوجود مناطق مظلمة في حياتك، فالنور موجود، وليس عليك إلا أن تدير الزر ليتألق”. موحجة كتب عدنان موحجة على إنستغرام” تدوينة جاء فيها “ لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن اعجب لمن نجا كيف نجا”. بن عليأكمل القراءة »
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