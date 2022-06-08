الصباح الـتـربـوي
جامعة الجديدة تتطور
مناظرة جهوية أسفرت عن شراكات في البحث العلمي وإرساء نموذج جديد للتعليم العالي اختتمت المحطة السابعة للمناظرة الجهوية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، أخيرا، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير البيضاء، تتويجا للقاءات التشاورية التي شارك فيها الفاعلون الجامعيون والاقتصاديون والمجتمع المدني. وشارك في المناظرة ذاتها، المنتخبون ورجالأكمل القراءة »
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