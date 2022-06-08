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وطنية

إعادة التهيئة تهدم قلاعا انتخابية

منذ 41 ثانية
تواجه عمليات إعادة تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز، مقاومة منتخبين يستفيدون انتخابيا من وجود أحياء البناء العشوائي في دوائرهم الانتخابية بالبيضاء، خاصة في تراب مقاطعة عين الشق. وكشفت وثائق تعمير تداول فيها مجلس المقاطعة، حصلت «الصباح» على نسخ منها، وجود أحياء الصفيح المشكلة من مجموعات براريك مبنية بمواد مختلفة والسكن المهددأكمل القراءة »


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منذ 41 ثانية


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