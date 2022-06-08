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تأسيس رابطة الكاتبات الإفريقيات
اجتمعت اللجنة التحضيرية لتأسيس رابطة الكاتبات الإفريقيات تحت إشراف بديعة الراضي، رئيسة كاتبات المعرض وعضوات المكتب التنفيذي للرابطة وممثلات عدة دول منها السينغال والغابون وبوركينافاسو والبنين وموريتانيا ومدغشقر وليبيا ومصر، برواق إفريقيا على هامش فعاليات النخسة 27 من المعرض الدولي للنشر والكتاب. وتم خلال الاجتماع ذاته مناقشة مشروع رابطة كاتباتأكمل القراءة »
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