الرياضة
منتخب “الفوتسال” يسحق جزر القمر بثمانية
الدكيك: مستعدون للدفاع عن لقب كأس العرب بالسعودية قسا المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على جزر القمر بثمانية أهداف لواحد في المباراة الإعدادية، التي جمعتهما، أول أمس (الاثنين)، بالقاعة المغطاة، التابعة لمركب محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا. وتعد هذه المباراة، الثانية على التوالي، التي يفوز فيها أسود «الفوتسال»، بعدأكمل القراءة »
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