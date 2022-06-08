الرياضة
“وينرز”: الموسم لم ينته بعد
الفصيل الودادي حذر من الإفراط في الاحتفال وطالب بالثلاثية أصدر فصيل “وينرز”، المساند للوداد، بلاغا عن مباراة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، والتي عرفت تتويج الفريق الأحمر، كما وجه مجموعة من الرسائل، أبرزها التطلع للأفضل، ومواصلة العمل. وجاء في نص البلاغ “لا يمكن سوى أن نهنئ كل مكونات النادي من لاعبينأكمل القراءة »
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