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الرياضة

لقجع يكافئ لاعبات المنتخب بسبب المونديال

منذ 20 ثانية
منحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عطلة إلى لاعبات المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة بمراكش، بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم، التي تحتضنها الهند السنة الجارية. وعلمت “الصباح”، أن جامعة الكرة خصصت عطلة للاعبات المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة رفقة آبائهم، بأحد الفنادق الفخمة بمراكش، عقب التأهلأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية


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