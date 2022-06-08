fbpx
الرياضة

الوداد يحصن نجومه

منذ 22 ثانية
شكل لجنة لمفاوضتهم والركراكي يغيب عن التداريب شرع الوداد في تحصين لاعبيه، خوفا من الرحيل، بعد نهاية عقودهم. وذكر مصدر مطلع، أن سعيد الناصري، رئيس الوداد، شكل لجنة لمفاوضة اللاعبين، حول تجديد عقودهم، في ظل العروض الكثيرة التي توصلوا بها في الفترة الأخيرة. واستنادا إلى المصدر ذاته فإن الوداد، شرعأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 22 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة