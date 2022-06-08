الرياضة
الوداد يحصن نجومه
شكل لجنة لمفاوضتهم والركراكي يغيب عن التداريب شرع الوداد في تحصين لاعبيه، خوفا من الرحيل، بعد نهاية عقودهم. وذكر مصدر مطلع، أن سعيد الناصري، رئيس الوداد، شكل لجنة لمفاوضة اللاعبين، حول تجديد عقودهم، في ظل العروض الكثيرة التي توصلوا بها في الفترة الأخيرة. واستنادا إلى المصدر ذاته فإن الوداد، شرعأكمل القراءة »
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