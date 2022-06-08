الرياضة
رسالة رياضية: العصبة الاحترافية
يسير فوزي لقجع في طريق ضخ دماء جديدة في المكتب المديري للجامعة، وإبعاد أسماء لم تعد تتوفر فيها المواصفات التي يطلبها. هذا التطهير يفترض أن يشمل باقي الهياكل والأجهزة التابعة للجامعة، والتي تشارك معها في تسيير كرة القدم الوطنية، وفي مقدمتها العصبة الاحترافية. فالعصبة لم تقدم أي إضافة منذ تأسيسها،أكمل القراءة »
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