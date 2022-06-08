الصباح الـتـربـوي
“شهرية يوليوز” تشعل الحرب
الوزير يبقي الباب مواربا ومؤسسات خاصة تتشبث بالأداء وأخرى تنازلت وآباء يرفضون أبقى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الباب مواربا بخصوص الجدل المشتعل بين بعض مؤسسات التعليم الخاص وأولياء وآباء التلاميذ، بخصوص أداء التزامات يوليوز. وقال وزير التربية الوطنية، أول أمس (الاثنين)، خلال استضافته بمقر وكالة المغربأكمل القراءة »
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