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علامة يسجل “تعاليلي” انتهى النجم اللبناني راغب علامة من تسجيل أحدث أغانيه بتعاون مع فريق مصري بقيادة الشاعر محمد عاطف والملحن أحمد زعيم والموزع الموسيقى تومة، وينتظر طرحها خلال الأيام المقبلة. وسوف يصور راغب علامة أغنيته الجديدة على طريقة الفيديو كليب لعرضها على كل المنصات الإلكترونية. ويحيي علامة حفلا غنائيا بالتجمعأكمل القراءة »
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