اذاعة وتلفزيون
فضائح “بوليساريو” في الرباط
تقديم “فوضى في حديقة الشيطان” للقرنة لكشف معاناة المحتجزين في تندوف فرضت رواية “فوضى في حديقة الشيطان” للروائي الأردني مصطفى القرنة، نفسها على فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر في دورته الحالية، فكان من الضروري ادراجها ضمن البرمجة الخاصة بهذه الدورة، سيما أنها تكشف فضائح بوليساريو. وشهدت قاعة رباط الفتح، خلالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا