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الصباح الـتـربـوي

عقود مكتوبة

منذ 29 ثانية
< موقف الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وآولياء التلامذة بالمغرب، هو عدم استخلاص رسوم يوليوز، بالنظر إلى أن الخدمات التعليمية التي تقدمها المؤسسات في هذه الفترة غير متوفرة، إذ أن العمل سيقتصر على الإدارة، وهذا الأمر لا يستوجب استخلاص الرسوم، نظرا للوضع الاقتصادي بالمغرب، وارتفاع الأسعار. ولا يجب استخلاص الرسوم،أكمل القراءة »


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منذ 29 ثانية


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