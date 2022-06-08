الرياضة
“كاف” تهدد الرجاء والوداد
تسديد مليارين من الغرامات لضمان المشاركة في النسخة المقبلة هددت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الوداد والرجاء، بالحرمان من المشاركة في النسخة المقبلة لعصبة الأبطال، ما لم ينهيا نزاعاتهما، قبل 30 يونيو الجاري، تاريخ التوصل بلوائح الاندية المشاركة في المنافسات القارية. ودعت «كاف» الوداد إلى تسديد حوالي مليارين، عبارة عن أحكامأكمل القراءة »
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