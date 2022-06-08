وطنية
الداخلية “تشطب” مقرات الدولة
جرد ميداني للفضاءات العمومية والقاعات والمرافق المحتلة وفرز جمعيات “الريع” يعكف موظفون بعمالات مقاطعات البيضاء على وضع اللوائح النهائية للمرافق العمومية والمقرات والفضاءات والنوادي وملاعب للقرب وباقي الممتلكات العمومية بجميع أصنافها الموضوعة تحت إشارة جمعيات، أو مؤسسات، أو شركات قصد الاستغلال. وارتفعت مطالب ومداخلات بجميع مقاطعات البيضاء من أجل إنجازأكمل القراءة »
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