ملف الصباح
غلاء الأعلاف يفاقم الوضع
تسمين كبش يكلف 50 درهما يوميا وفلاحون تخلوا عن قطيعهم بسبب الجفاف باتت أسعار أضاحي عيد الأضحى مرشحة للارتفاع بشكل غير مسبوق، مقارنة مع سنوات سابقة، لتناسل أسباب متعددة لها صلة بتوالي سنوات الجفاف وتأثيره الكبير على مستوى العرض وغلاء أسعار مختلف أنواع الأعلاف الذي رفع كلفة الأضحية، ودفع الكثيرأكمل القراءة »
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