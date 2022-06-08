ملف الصباح
الأضحى… رواج بـ 1200 مليار
جزء منها يحول إلى البوادي والقرويون يراهنون عليه للتخفيف من آثار الجفاف توقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابة أن يساهم الرواج المنتظر، خلال مناسبة عيد الأضحى، في تحقيق رقم معاملات يصل إلى 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم)، سيحول جزء كبير منه إلى العالم القروي، ما يمثلأكمل القراءة »
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