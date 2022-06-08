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الأضحى… رواج بـ 1200 مليار

منذ 6 دقائق
جزء منها يحول إلى البوادي والقرويون يراهنون عليه للتخفيف من آثار الجفاف توقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابة أن يساهم الرواج المنتظر، خلال مناسبة عيد الأضحى، في تحقيق رقم معاملات يصل إلى 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم)، سيحول جزء كبير منه إلى العالم القروي، ما يمثلأكمل القراءة »


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