مجتمع
منتوجات منتهية الصلاحية في الأسواق
أبانت تحريات أن أفراد شبكة يتوفرون على ورشات بضواحي البيضاء يتزودون بمواد من بعض الوحدات الصناعية، منتهية الصلاحية أو اقترب أجل انتهائها، ويتم تزوير تاريخ صلاحية هذه المواد ويعاد بيعها في الأسواق بأثمان تقل عن أسعارها المعروفة، فيقبل المستهلكون عليها، خاصة أنها تحمل تواريخ صلاحية مزورة، ما يعطي ضمانات للمستهلكينأكمل القراءة »
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