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البدراوي … “من الخيمة خرج مايل”
نقابة الصحافيين تستنكر هجومه على “شوف تيفي” وإساءته لتاريخ الرجاء “من الخيمة خرج مايل”… مقولة تعكس إحباط عدد كبير من المهتمين بشأن كرة القدم الوطنية، الذين اعتقدوا أن فريق الرجاء البيضاوي قطع مع عهود الأهواء والمشاحنات والحروب، وأن المرشح المقبل لرئاسته من الكياسة والنباهة (والأموال طبعا)، ما يجعله يعيد الفريقأكمل القراءة »
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