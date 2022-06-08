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محاكمة مغربي قاتل ضد روسيا

منذ 18 ثانية
انطلقت في عاصمة “جمهورية دونيتسك الشعبية” الانفصالية، التابعة لروسيا، محاكمة الطالب المغربي “إ. ب”، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب وإرهاب على أراضيها”. والتمس ممثل النيابة العامة من هيأة المحكمة إدانة المغربي بالإعدام، بسبب انضمامه إلى الجيش الأوكراني وقتاله ضد الجيش الروسي، إضافة إلى “التحضير لهجمات عدائية ضدها”، علما أن السلطات العسكريةأكمل القراءة »


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منذ 18 ثانية


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