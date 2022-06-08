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قصف متبادل ببيت “بيجيدي”

منذ 5 دقائق
بنكيران يهاجم القادة والسكال يجمد عضويته والداودي ويتيم في منزل العثماني عزل عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، نفسه عن “إخوانه” في الحزب، ورفض مد اليد لهم لعقد مصالحة شاملة، بل واصل التهجم عليهم، كلما أتيحت له الفرصة أثناء رئاسة تجمعات جهوية، باستعمال أمثلة ساخرة، وضرب تحت الحزام، ماأكمل القراءة »


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