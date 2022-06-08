الأولى
قصف متبادل ببيت “بيجيدي”
بنكيران يهاجم القادة والسكال يجمد عضويته والداودي ويتيم في منزل العثماني عزل عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، نفسه عن “إخوانه” في الحزب، ورفض مد اليد لهم لعقد مصالحة شاملة، بل واصل التهجم عليهم، كلما أتيحت له الفرصة أثناء رئاسة تجمعات جهوية، باستعمال أمثلة ساخرة، وضرب تحت الحزام، ماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا