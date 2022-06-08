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الطلاق بالتوكيل جائز

منذ 28 ثانية
أضحى التوكيل جائزا في قضايا الطلاق، بعد أن أقر اجتهاد صدر أخيرا، عن محكمة النقض، بإجازة التوكيل في الطلاق رغم عدم التنصيص عليه صراحة في مدونة الأسرة. واعتبرت المحكمة أن عدم التنصيص على التوكيل كما كان عليه الأمر في الفصل 44 من مدونة الأحوال الشخصية، لا يعني استبعاده مطلقا، إذأكمل القراءة »


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منذ 28 ثانية


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