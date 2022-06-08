الأولى
إبعاد 2000 سائح عن طنجة
منع رسو سفينة على متنها ألمان 20 منهم مصابون بـ “كورونا” أمرت السلطات بميناء طنجة، مساء أول أمس (الاثنين)، بمنع دخول سفينة تقل 2000 سائح يتحدرون من ألمانيا، كما أجبرت طاقمها على الامتناع عن الرسو بالمرفأ، ما دفع إلى ابتعادها نحو المياه الإقليمية في اتجاه آخر. وعلمت “الصباح” أن السلطاتأكمل القراءة »
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