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التحقيق في ملفات وزير استقلالي

منذ 24 ثانية
شبهة التلاعب في مشاريع ملكية تزلزل مجلس صفرو حلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس (الاثنين)، بجماعة صفرو، بأمر من الوكيل العام لاستئنافية الرباط، للبحث في ملفات تفوح منها روائح فساد، في عهد الرئيس والوزير الاستقلالي الأسبق، “ع. م”، الذي يرأس حاليا أكبر جهة بالمغرب. وأفادت مصادر مطلعةأكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية


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