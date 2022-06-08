حوادث
خلاف بين عاملي بناء ينتهي بقتل
الجاني وجه لزميله طعنات قاتلة قبل الاستيلاء على دراجته النارية وضعت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن ببنكرير، زوال السبت الماضي، حدا لعملية فرار عامل بناء يشتبه تورطه في جريمة قتل زميله. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوف الذي يبلغ من العمر 24 سنة، ارتكبأكمل القراءة »
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