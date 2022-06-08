حوادث
تخفيض عقوبة موظف زور شهادة
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا، القرار الابتدائي بإدانة موظفين جماعيين بإقليم مولاي يعقوب زورا شهادة لضمان مشاركة أحدهما في مباراة للترقية. وراجعت العقوبة المحكومين بها مع إبقاء الصائر عليهما تضامنا وإرجاع مبلغي كفالة السراح بعد استخلاصها والغرامة. وألغت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة أحدهماأكمل القراءة »
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