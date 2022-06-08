ملف الصباح
العرض يفوق الطلب
الحكومة وضعت برنامجا لدعم الكسابة بالأعلاف وصحة القطيع جيدة عبأت وزارة الفلاحة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كل إمكانياتها، من أجل ضمان عرض كاف من الأغنام المخصصة لعيد الأضحى، خاصة أن الموسم الفلاحي عرف نقصا في التساقطات المطرية أثر سلبا على وضعية المراعي والأعلاف. وحرصت الحكومة، علىأكمل القراءة »
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