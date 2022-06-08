أحدث أعطابا تقنية عمدا للسطو على أموال الزبناء والمحكمة ألزمته بإرجاع 92 مليونا أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الاثنين)، حكما بسنتين حبسا نافذا في حق مسؤول بنكي، اقتنع قضاة الغرفة بتورطه في جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والتزوير في محررات بنكيةأكمل القراءة »
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