ملف الصباح
طوق نجاة لإنقاد البادية
طلب بـ 5.5 ملايين رأس ينعش الاقتصاد يراهن سكان العالم القروي على عيد الأضحى لإنقاذ الموسم، الذي اتسم بالجفاف، إذ أن محصول الحبوب لن يتجاوز في أحسن الأحوال 32 مليون قنطار، ما أثر بشكل كبير على مداخيل سكان العالم القروي. وتمثل هذه المناسبة طوق النجاة بالنسبة إلى ملايين العائلات القاطنةأكمل القراءة »
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