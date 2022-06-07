ملف عـــــــدالة
شقق الدعارة… تحايل على القانون
“باطرونات” وسماسرة في قفص الاتهام وإعلانات لاستقطاب الباحثين عن اللذة رغم أن كراء الشقق المفروشة، منظم بالقانون، سيما ظهير 11 يناير 1932، الذي يبين كيفية استغلالها والتصريح بالوافدين عليها، إلا أن جهات تحايلت على القانون، وصارت تستغلها في الدعارة، عبر كرائها للباحثين عن اللذة. تحدد سومة الكراء حسب المدة الزمنيةأكمل القراءة »
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