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خاص

كيليطـو يلتقـي مترجـم أعمالـه

منذ 5 دقائق
قال إن الترجمة تفضح أحيانا النص الأصلي جمع المعرض الدولي للكتاب في نسخة 2022، في لقاء، نظم الجمعة الماضي، بين الكاتب عبد الفتاح كيليطو وعبد السلام بنعبد العالي الذي ترجم بعض أعمال كيليطو من الفرنسية إلى العربية، منها “الكتابة والتناسخ” و”أتكلم جميع اللغات ، لكن بالعربية”. فقد كان اللقاء المباشرأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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