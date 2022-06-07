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تشييد عمارة من 7 طوابق بـ”وثيقة”

منذ 9 دقائق
مسطرة الاستماع إلى جميع الأطراف وشكوك حول رخصة البناء كشف البحث الإداري الذي تشرف عليه مصالح عمالة مقاطعات سيدي عثمان في حادث انهيار ورش عمارة بتجزئة الحي الجديد بمولاي رشيد، أن البناية المكونة من 7 طوابق شيدت بوثيقة من ورقة واحدة، تحمل توقيع المقاول صاحب المشروع، و”الطاشرون”. ولا تضم الوثيقةأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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