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خاص

معـرض الكتـاب… لمـة ثقافيـة

منذ دقيقتين
أزيد من 24 ألف زائر خلال اليومين الأولين لافتتاحه عاد المعرض الدولي للنشر والكتاب لتنظيم فعالياته بعد “دورة بيضاء” بسبب تفشي الجائحة، كما اختارت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن يحتضن فضاء “أو إل إم السويسي” بالرباط برنامجه الثقافي بدلا من البيضاء. وعرف اليومان الأولان من انطلاق التظاهرة الثقافية، التي تعرفأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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