الأولى
تفكيك شبكة للإجهاض السري
أنهت مصالح الشرطة القضائية التابعة لسطات، نشاط شبكة نسوية تنشط في الإجهاض، بواسطة أقراص طبية محظورة، وتسبب مشاكل صحية خطيرة، ضمنها تمزق الرحم، بإحالة خمس متهمات على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، أول أمس (الأحد)، بينما الأبحاث متواصلة لإيقاف مهربي الأدوية المحظورة، وباقي المتورطين والمتورطات، في الشبكة التي تنشط علىأكمل القراءة »
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