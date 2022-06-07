الأولى
تحت الدف
في كل مرة يصاب فيها سائح أجنبي بجروح، بعد طعنه بسكين أو ساطور، أو يلقى حتفه جراء الاعتداء عليه بأسلحة بيضاء، نكتشف أن المتهم يعاني اختلالات نفسية أو مختل عقليا. آخر الأحداث سجلت بتيزنيت حينما طعن شخص، أول أمس (الأحد)، سائحة إيطالية بسلاح أبيض، ولولا الألطاف الإلهية للقيت حتفها، وكانتأكمل القراءة »
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