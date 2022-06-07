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“قضاة الشارع” يعتدون على مثلي
حاصروه بضواحي الناظور وانهالوا عليه بالضرب والشرطة تنقذ حياته هاجم شباب غاضب بالعروي بإقليم الناظور، أول أمس (الأحد)، شخصا ادعوا أنه مثلي في أزقة المدينة، قبل محاصرته والاعتداء عليه بالضرب، حيث أصيب بجروح خطيرة، في الوقت الذي فتحت النيابة العامة تحقيقا في الموضوع، كلفت فيه المصالح الأمنية بالاستماع إلى الضحية،أكمل القراءة »
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