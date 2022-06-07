fbpx
الأولى

“قضاة الشارع” يعتدون على مثلي

منذ دقيقتين
حاصروه بضواحي الناظور وانهالوا عليه بالضرب والشرطة تنقذ حياته هاجم شباب غاضب بالعروي بإقليم الناظور، أول أمس (الأحد)، شخصا ادعوا أنه مثلي في أزقة المدينة، قبل محاصرته والاعتداء عليه بالضرب، حيث أصيب بجروح خطيرة، في الوقت الذي فتحت النيابة العامة تحقيقا في الموضوع، كلفت فيه المصالح الأمنية بالاستماع إلى الضحية،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة