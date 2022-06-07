الأولى
مخطط “داعشي” لإبادة مغربيات
تهشيم رأس إحداهن بمطرقة وهجوم مقنعات بالسواطير على أحيائهن أصبحت المغربيات العالقات بمخيمات “داعش”، في مواجهة مخطط “داعشي”، يروم تصفية كل النساء، اللائي أعربن عن رغبتهن في العودة إلى المملكة، بعد تغير قناعاتهن وقيامهن بمراجعات فكرية، ما جعلهن في مواجهة جحافل من “الداعشيات” التونسيات المتشددات، باعتبارهن محتكرات للسلطة داخل المخيمات،أكمل القراءة »
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