fbpx
الأولى

مخطط “داعشي” لإبادة مغربيات

منذ 15 دقيقة
تهشيم رأس إحداهن بمطرقة وهجوم مقنعات بالسواطير على أحيائهن أصبحت المغربيات العالقات بمخيمات “داعش”، في مواجهة مخطط “داعشي”، يروم تصفية كل النساء، اللائي أعربن عن رغبتهن في العودة إلى المملكة، بعد تغير قناعاتهن وقيامهن بمراجعات فكرية، ما جعلهن في مواجهة جحافل من “الداعشيات” التونسيات المتشددات، باعتبارهن محتكرات للسلطة داخل المخيمات،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 15 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة