مجتمع
تمارة دون صفيح… سباق مع الزمن
تخصيص 22 ألف وحدة سكنية والصخيرات تجهز البنى التحتية لاستقبال الوافدين تضاعف عدد سكان الصخيرات في ظرف وجيز، بعدما وضع القائمون على الشأن المحلي مخططا للتخلص من كاريانات تمارة، لإعادة إيواء المستفيدين، فكان الحل هو اللجوء إلى جنوب الصخيرات، لتشييد 22 ألف وحدة سكنية لاستقبال ما يقارب 80 ألف نسمة.أكمل القراءة »
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