fbpx
مجتمع

تمارة دون صفيح… سباق مع الزمن

منذ 35 ثانية
تخصيص 22 ألف وحدة سكنية والصخيرات تجهز البنى التحتية لاستقبال الوافدين تضاعف عدد سكان الصخيرات في ظرف وجيز، بعدما وضع القائمون على الشأن المحلي مخططا للتخلص من كاريانات تمارة، لإعادة إيواء المستفيدين، فكان الحل هو اللجوء إلى جنوب الصخيرات، لتشييد 22 ألف وحدة سكنية لاستقبال ما يقارب 80 ألف نسمة.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 35 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة