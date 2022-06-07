مجتمع
تجزئات سكنية تتحدى الدولة
لم تصمد إجراءات وقف أشغال بناء تجزئة عشوائية بشاطئ “الصنوبر” بجماعة المنصورية بإقليم بنسليمان التي “سطت” على الملك البحري والملك الغابوي طويلا، إذ عادت الأشغال مجددا، في غياب أي ترخيص أو ضوابط قانونية ومسطرية. ووصلت اختلالات التجزئة السكنية إلى البرلمان، إذ وجهت البرلمانية نادية تهامي عن فريق حزب التقدم والاشتراكيةأكمل القراءة »
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