الأولى
خادمة تتزعم عصابة لسرقة الفيلات
مدد الوكيل العام لدى استئنافية مراكش، صباح أمس (الاثنين)، فترة الحراسة النظرية لستة متهمين بينهم امرأة، تورطوا في تشكيل عصابة إجرامية تخصصت في سرقة الفيلات، ونفذت عمليات سطو على حلي وأموال ومجوهرات في مدن ضمنها البيضاء وبرشيد ومراكش. وجاء التمديد لفائدة تعميق البحث والوصول إلى متهمين آخرين، واستكمال إجراءات التفتيشأكمل القراءة »
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