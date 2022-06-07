خاص
حركية الكتاب في إفريقيا
ديارا قال إن الأدب يساهم في تصحيح أخطائنا وتكوين هوية ثقافية جماعية سلط المشاركون في أولى ندوات المعرض الدولي للنشر والكتاب، التي احتضنها رواق إفريقيا، ضيفة شرف التظاهرة، ومحورها مساهمة الأدب في بناء الهوية الثقافية لشباب إفريقيا من خلال السرد، الضوء على إشكالية حركية الكتاب على صعيد القارة الإفريقية والهويةأكمل القراءة »
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