خاص
تراثنا الثقافي مهمش
3 أسئلة إلى * بلعيد العكاف < في الواقع، باعتبار الرباط عاصمة الثقافة أعتقد أن احتضانها فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب سيمنح التظاهرة إشعاعا أكبر من البيضاء، التي كان الفضاء المخصص له بها بعيدا ويزوره «أيها الناس» بينما هنا يلاحظ الفرق، إذ يعرف ارتيادا من قبل المثقفين وأيضا النخبة، كماأكمل القراءة »
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