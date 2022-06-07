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التحقيق في غش جمركي بـ 8 ملايير

منذ 11 دقيقة
مقاولات متورطة في المتاجرة بإعفاءات نظام القبول المؤقت بتسويق منتوجات موجهة للتصدير رصد مراقبو الجمارك حالات غش جمركي تورطت فيها مقاولات تنشط في قطاع الاستيراد والتصدير. وأفادت مصادر أن الأمر يتعلق بمقاولات استوردت بضائع، في إطار نظام القبول المؤقت على أساس أنها مواد أولية تدخل في صناعة منتوجاتها الموجهة للتصدير،أكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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